Zapowiadają 6-krotny wzrost EBITDA. Będą dywidendy

Lubelska spółka Protektor przedstawiła strategię na lata 2018-2023, której celem jest zwiększenie przychodów do 251 mln zł ze 112 mln zł w 2017 r. oraz sześciokrotny wzrost EBITDA do 58,4 mln zł.

Protektor chce się zmienić z firmy produkcyjnej na handlową, ograniczając część produkcyjną (zapowiedziano już zwolnienia grupowe, obejmujące nawet połowę załogi) i poszerzając model sprzedaży z B2B na oparty zarówno na współpracy z dystrybutorami, jak i na sprzedaży bezpośrednio do klientów.

Zobacz więcej Zwolnienia: Protektor zapowiedział zwolnienie nawet połowy załogi. Fot: W. Jargiło, Forum

"Rok 2018 jest poświęcony przebudowie Grupy i znaczącej redukcji kosztów. Rok 2019 ma być okresem ofensywy produktowej i sprzedażowej. Od roku 2020 Grupa zamierza wdrożyć Strategię M&A w zakresie przejęć kanałów sprzedaży i marek na poszczególnych rynkach europejskich oraz znacząco rozwinąć e-commerce. Kolejny, 2021 rok będzie czasem maksymalizacji efektów M&A. W 2022 roku po okresie badań i testów, kluczowym obszarem rozwoju staną się produkty oparte o IoT oraz wprowadzenie modelu sprzedaży usług. W ostatnim roku Strategii (tj. 2023 r.) wszystkie podjęte działania mają pozwolić na maksymalizacje marż zysku" - podano w komunikacie.

Do 2023 r. grupa PRT ma podwoić skonsolidowane przychody do 251 mln zł dzięki sprzedawaniu 1,7 mln par butów rocznie (w 2017 r. sprzedano 0,8 mln). Skonsolidowana EBITDA ma wzrosnąć do 58,4 mln zł z 9,9 mln zł, zanotowanych w 2017 r. Oznacza to skok marży EBITDA z 8,8 do 23 proc.

W ciągu pięciu lat spółka chce wydać na inwestycje 62 mln zł, posiłkując się finansowaniem zewnętrznym. Zapowiedziano podtrzymanie polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę 50-100 proc. zysku netto.

W 2018 r. spółka zamierza osiągnąć 114 mln zł, a w kolejnych latach przychody mają rosnąć do 126, 175, 201, 223 i docelowo 251 mln zł w 2023 r.

EBITDA w tym roku ma sięgnąć 12 mln zł, a w 2019 r. niemal podwoić się do 23 mln zł. W 2020 r. wynik ma zwiększyć się do 35 mln zł, następnie do 44 i 50 mln zł, a docelowo do 58 mln zł.