Przedsiębiorcy odnawiają maszyny

Co czwarte MŚP z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych inwestuje w odnowienie parku maszyn i automatyzację produkcji.

Zdolność do konkurowania małych i średnich firm działających w branży tworzyw sztucznych w czasie pandemii się poprawiła – wynika z badania przeprowadzonego przez Kerallę Research na zlecenie Siemens Financial Services. Obrazuje to poziom indeksu maszyn i urządzeń dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, który jest na poziomie 52,28 pkt, o 6,49 pkt. wyższym niż w badaniu, które zostało przeprowadzone w marcu 2020 r., w przeddzień wybuchu pandemii.