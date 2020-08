Przewoźnicy nie chcą smartfonów do e-myta

KAS zachwala nowy system poboru opłat drogowych, z którego będzie można korzystać m.in. za pomocą smartfonów. Dla przewoźników ta „zaleta” oznacza dodatkowe wydatki

W lutym 2021 r. upływa termin umowy z Kapschem i innymi firmami pracującymi przy obsłudze systemu viaToll, służącego głównie do poboru e-myta od ciężarówek. Działa on w technologii radiowej dostarczonej przez Kapscha w 2011 r. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje nowy system poboru opłaty elektronicznej (SPOE) bazujący na lokalizacji satelitarnej. Ma ruszyć 31 lipca 2021 r. Dla przewoźników oznacza to konieczność wymiany urządzeń rejestrujących przejazdy na przystosowane do komunikacji z satelitą.