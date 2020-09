Przybywa blikomaniaków

Pandemia przeniosła handel do sieci, a to sprzyja rozwojowi Blika. Rośnie liczba jego użytkowników, a także transakcji, których dokonują

W drugim kwartale 2020 r. użytkownicy Blika zrealizowali 97,4 mln transakcji, a w całym pierwszym półroczu — 175 mln. Na koniec czerwca z Blika aktywnie korzystało 5,42 mln użytkowników — o 67 proc. więcej niż rok wcześniej. Już prawie co drugi użytkownik bankowych aplikacji mobilnych w Polsce płaci Blikiem. — Pandemia przeniosła handel do sieci, a tam Blik jest metodą płatności pierwszego wyboru z uwagi na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo płatności. Odnotowaliśmy także ogromny wzrost liczby przelewów na numer telefonu. Polacy coraz chętniej rozliczają się bezgotówkowo, co jest bardzo ważne w czasie zagrożenia koronawirusem — komentował Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika. W efekcie w drugim kwartale 2020 r. użytkownicy Blika zrealizowali o ponad 7 mln transakcji więcej niż w całym 2018 r. Tradycyjnie najwięcej operacji realizowanych było w internecie — 73 mln, to 110 proc. więcej niż rok temu i o 27 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Płatności w sieci to trzy czwarte wszystkich transakcji.