Przygasł handel na giełdzie

Po pięciu miesiącach średnie obroty sesyjne na GPW znów spadły poniżej 1 mld zł.

Trudno ocenić, czy to efekt wakacji czy też moda na giełdę — tak jak niespodziewanie się pojawiła, tak niespodziewanie szybko przemija. W każdym razie wywołana koronawirusowym krachem seria pięciu miesięcy ze średnimi obrotami sesyjnymi powyżej 1 mld zł dobiegła końca. W sierpniu sesyjny handel akcjami na rynku głównym GPW wyniósł 17,4 mld zł. Oznacza to, że podczas przeciętnej sesji z rąk do rąk przeszły walory o wartości 827,8 mln zł. To 7,3 proc. więcej niż w sierpniu 2019 r., ale średnia sesyjna jest gorsza niż w styczniu i lutym, a więc jeszcze przed eksplozją zainteresowania giełdą wywołaną przez koronawirusowa. Średnia liczba transakcji zawieranych w trakcie jednego dnia handlu niebezpiecznie zbliżyła się do 100 tys. To wciąż więcej niż przez wiele miesięcy poprzedzających pandemię COVID-19, ale w marcu, kwietniu czy nawet czerwcu średnia liczba transakcji przekraczała 150 tys.