Puda: KE powinna kompleksowo rozwiązać problem wpływu inflacji na realizację inwestycji KPO

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Inflacja i wzrost kosztów wykonawstwa mogą doprowadzić do tego, że część inwestycji z KPO nie będzie mogła być wykonana; to jest problem, który powinien być rozwiązany kompleksowo przez Komisję Europejską - powiedział we wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Grzegorz Pudafot. ARC