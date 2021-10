PZU zbliża się do słońca i wiatru

Polacy polubili OZE, a ubezpieczyciele coraz odważniej wchodzą na świeży rynek. Bardziej zielony chce być również państwowy ubezpieczyciel

PZU niedawno wprowadził do oferty majątkowej ekopolisy dla osób indywidualnych oraz małych i średnich firm, a teraz wychodzi z podobną propozycją również do dużego biznesu. W ramach “zielonego” asortymentu chce chronić farmy fotowoltaiczne i wiatrowe przed ryzykiem ognia, uderzenia pioruna, huraganu, gradu, przepięć, kradzieży. Na tym nie koniec: zabezpieczy firmy także przed stratami spowodowanymi awarią lub uszkodzeniem instalacji na farmach, co skutkuje przerwą w produkcji energii i jej dostawach dla kontrahentów. W przypadku przydomowych elektrowni ubezpieczy ryzyko mniejszej niż spodziewana produkcji energii spowodowanej brakiem sprzyjającej pogody.