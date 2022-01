Realme GT 2 i GT 2 Pro w trzy minuty zarobiły 126 mln zł

Firma założona w 2018 r. jest już jednym z 10 największych producentów smartfonów na świecie. W portfolio Realme znalazły się ostatnio dwa nowe modele – ich premiera odbyła się 4 stycznia 2022 r. w Chinach. Producent się pochwalił, że wartość telefonów kupionych w przedsprzedaży sięgnęła 200 mln juanów (126 mln zł), a GT 2 Pro wyprzedał się w trzy minuty.

Dwa z czterech: Realme GT 2 Series jest dostępny w czterech wariantach kolorystycznych – poza Paper White i Paper Green, są także Steel Black i Titanium Blue. materiały prasowe

Osiągnięto ten wynik m.in. dzięki przystępnym cenom: od 2599 juanów (około 1640 zł) za GT 2 i od 3699 juanów (około 2340 zł) za wariant Pro. Oba modele mają bardzo podobny dizajn, jednak to bardziej zaawansowany technologicznie GT 2 Pro zasługuje na miano prawdziwej nowości.

Noty: Ekran Realme GT 2 Pro dostał ocenę DisplayMate A+ i certyfikat HDR10+. materiały prasowe

Firma deklaruje, że smartfon jest superflagowcem marki przeznaczonym dla wymagających klientów. Dostępny w trzech wariantach – 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB i 12 GB + 512 GB – wkrótce pojawi się w Europie.

Kamera: Konfiguracja potrójnego aparatu z ultraszerokokątnym aparatem 150 ° i aparatem z mikroobiektywem 40x. materiały prasowe

Realme ponownie nawiązało współpracę ze znanym projektantem przemysłowym Naoto Fukasawą, który stworzył projekt obudowy smartfonu inspirowany techniką papieru. Przez 12 miesięcy badań powstały 63 prototypy, ostatecznie zaprojektowano nowoczesny smartfon o grubości 0,1 mm dzięki procesowi grawerowania laserowego. Dodatkowo tylna obudowa Realme GT 2 Pro Master Edition jest wykonana z biopolimeru, który uzyskał międzynarodowe certyfikaty SABIC ISCC i TCO. Ten surowiec pozwolił na zmniejszenie śladu węglowego aż o 35,5 proc. Także materiał nadający się do recyklingu i atrament na bazie soi zastosowane w opakowaniu otrzymały certyfikaty TCO i Soy-based Ink.

Procesor: Najnowsza platforma Snapdragon 8 Gen 1 może osiągnąć ponad 1 milion wyników w AnTuTu. materiały prasowe

Realme GT 2 Pro wyposażono w płaski wyświetlacz 2K AMOLED z technologią LTPO 2.0 i ekran o rozdzielczości 2K UHD do 525 PPI, chroniony przez zaawansowane szkło Corning Gorilla Class Victus. Funkcje wyświetlacza, m.in. wyświetlanie na ekranie do 1,07 mld kolorów, 10-bitowa głębia kolorów, standard koloru JNCD 0,5, współczynnik kontrastu 5,000,000:1, otrzymały certyfikat HDR10+ i ocenę DisplayMate A+. W smartfonie wykorzystano technologię LPTO 2.0, która zapewnia płynny obraz i optymalną wydajność energetyczną.

Sercem GT 2 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 Platform. Firma zastosowała technologię procesową 4nm i architekturę ARM v9, zapewniając stałą wydajność na poziomie 30 proc. Obszar rozpraszania ciepła o powierzchni 36761 mm kw. ma zapewnić chłodzenie do 3°C, by zmaksymalizować wydajność urządzenia.

Zbliżenia: Zdjęcia wykonane aparatem Realme GT 2 Pro 40X z mikroobiektywem. materiały prasowe

Firma Realme mocno postawiła na multimedia – GT 2 Pro wyposażono w wysokiej klasy potrójny aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia 150 stopni i obiektywem Micro-lens z 40-krotnym zoomem. Główny aparat fotograficzny dysponuje 50-megapikselową matrycą Sony IMX766 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i modułem auto focus omni-directional PDAF. Aparat pozwala na wykonywanie zdjęć panoramicznych dzięki zintegrowanemu sensorowi 50MP Samsung JN1 sparowanemu z 150-stopniowym trybem ultraszerokokątnym i trybem rybiego oka. Umożliwia też robienie zbliżeń na niespotykaną dotąd w smartfonach skalę.

Rybie oko: Zdjęcia wykonane ultraszerokokątnym aparatem realme GT 2 Pro 150 stopni. materiały prasowe

Ponadto smartfon został wyposażony w system szybkiego ładowania 65W SuperDart Charge, baterię o mocy 5000mAh, zaawansowane systemy łączności Antenna Matrix System i dźwięku Dolby Atmos Dual Stereo Speakers preinstalowane z nakładką Realme UI 3.0 bazującą na systemie Android 12.

Ładowanie: Nowe smarfony wyposażono w system szybkiego ładowania 65W SuperDart Charge i baterię o mocy 5000mAh. materiały prasowe

Drugi debiutujący smartfon realme GT 2 zaadaptował część parametrów modelu GT 2 Pro, w tym dizajn, baterię, nakładkę Realme UI 3.0 i pamięć RAM. Wyposażono go w wyświetlacz 120Hz E4 AMOLED Display, procesor Snapdragon 888 5G i system chłodzenia Stainless Steel Vapor Cooling Plus. Realme GT 2 obsługuje nowy tryb GT Mode 3.0, oferując skuteczniejsze zarządzanie zasobami telefonu i zapewniając takie same wrażenia z użytkowania jak GT 2 Pro.