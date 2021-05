Recyklaty na wagę złota

W obliczu rosnących cen surowców producenci zwrócili się ku recyklerom. Ci jednak nie nadążają z realizacją zamówień.

Od początku roku ceny tworzyw sztucznych gwałtownie rosną. Indeks Plastixx mierzący zmiany cen dwunastu najważniejszych tworzyw sztucznych na rynkach Europy Zachodniej osiągnął poziom niemal połowę wyższy niż przed rokiem. W kwietniu dynamika wzrostu cen wielu tworzyw sztucznych przekroczyła 100 proc r/r. Polietylen dużej gęstości, z którego wytwarzane są m.in. folie, rury, czy zakrętki do butelek, podrożał o 112 proc., a polietylen małej gęstości o 115 proc.

— Jeszcze w pierwszej połowie 2020 r. ceny granulatów służących do produkcji opakowań do żywności były na poziomie zbliżonym do najniższego w historii. Od listopada zaczęły iść w górę i w ciągu zaledwie sześciu, siedmiu tygodni zbliżyły się do najwyższych w dziejach. Takiego tempa nie widziałem nigdy wcześniej, choć pracuję w branży już 26 lat — mówił niedawno PB Krzysztof Wiśniewski, prezes firmy Eurocast.

ROP to konieczność

Ponad 90 proc. firm, które wzięły udział w badaniu Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EPC) przeprowadzonym w kwietniu wskazało, że zmaga się z problemami w dostawach. Rosnące ceny surowców i ograniczona podaż przyczyniły się do wzrostu zainteresowania recyklatami.

- Borykamy się z wyjątkową sytuacją. Zakłady recyklingowe nie nadążają z realizacją zamówień, bo brakuje surowców wtórnych. Jesteśmy wyprzedani dwa-trzy miesiące do przodu - mówi Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling.

Zaznacza, że podmioty z branży nie były przygotowane na tak gwałtowny wzrost popytu. Mimo to nadal nie planują inwestować w rozbudowywanie zakładów i zwiększanie mocy przerobowych.

- Gdy ceny tworzyw spadną, sytuacja się unormuje, dlatego nie mamy podstaw aby inwestować w zwiększenie mocy przerobowych. Inwestycje, choć konieczne, są obecnie zbyt ryzykowne, ponieważ recyklerzy borykają się z dużymi wahaniami popytu oraz brakiem wsparcia ze strony legislacji. Skuteczną zachętą byłoby wprowadzenie ROP w Polsce - mówi Szymon Dziak-Czekan.

Podkreśla, że branża z niepokojem przyjęła piątkową informację ze strony rządu, że ROP będzie wprowadzony w 2023 r., a nie jak wstępnie zakładano do 2022 r.

1,5 mld zł do budżetu

Zmiany w systemie ROP, czyli Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, mają na celu wdrożenie nowych zasad określonych w tzw. pakiecie odpadowym, czyli znowelizowanych dyrektywach europejskich dotyczących odpadów. Ich celem jest przeniesienie kosztów gospodarowania odpadami opakowaniowymi na podmioty wprowadzające je na rynek.

Termin na realizację tego zadania upływa 5 stycznia 2023 r. Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że przyjęcie ustawy wdrażającej ROP w opakowaniach zaplanowane jest na przełom III i IV kw. 2021.

,,Oczekiwanym, podstawowym efektem jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez obywateli na rzecz odbioru odpadów komunalnych w ramach gminnych systemów gospodarowania odpadami. Szczegółowe rozwiązania zostaną zaprezentowane w projekcie ustawy. Zgodnie z oceną skutków regulacji wpływy z tytułu opłaty opakowaniowej zostały oszacowane w pierwszym roku funkcjonowania na 1,5 mld zł” - informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

- Cieszymy się, że projekt wkrótce ujrzy światło dzienne, ale dwuletnia perspektywa jest zbyt odległa. Jeśli już dziś nie zaczniemy inwestować w rozwijanie zakładów recyklingowych, to w momencie wejścia w życie ROP nie będziemy mieli odpowiednich mocy produkcyjnych, przez co Polska nie będzie w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w tym zakresie - mówi Szymon Dziak-Czekan.

Oszczędności dla producentów

Stowarzyszenie Polski Recykling zaznacza, że opłaty z tytułu ROP muszą uwzględniać wsparcie dla recyklerów, a ich wysokość powinna być porównywalna do innych, rozwiniętych krajów Europy. Podczas gdy w Polsce jest to zaledwie kilka euro, w Austrii producenci płacą 610 EUR, a Hiszpanii 377 EUR za każdą tonę tworzyw sztucznych. Z raportu Eunomia Research & Consulting wynika, że producenci opakowań w Polsce finansują nie więcej niż ok 5 proc. kosztów ich gospodarowania

- Odwlekanie wprowadzenia ROP w Polsce działa na korzyść wprowadzających produkty w opakowaniach, przedstawicieli dużych, międzynarodowych firm, bo oznacza dla nich kilku milionowe oszczędności każdego dnia. To jednak korzyści tymczasowe - docelowo silna branża recyklingu to także stabilny dostęp do surowca dla firm wprowadzających. Apelujemy do firm, żeby współpracowały z recyklerami, to się nam wszystkim opłaca - mówi prezes Stowarzyszenia.

Wiele biznesów deklaruje jednak, że nie czeka na wejście prawa w życie i wprowadza własne rozwiązania w zakresie recyklingu opakowań.

- Niezależnie od planowanych regulacji, w Biedronce od lat prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie naszego wpływu na środowisko, m.in. efektywnie gospodarujemy wytworzonymi przez nas odpadami opakowaniowymi z tworzywa sztucznego, które w ponad 99 proc. są poddawane recyklingowi. Co roku jest to ponad 8 tys. ton - mówi Sylwia Krzyżycka, dyrektor Działu Ochrony Środowiska w sieci Biedronka.

Również Danone podejmuje inicjatywy na rzecz walki z plastikowymi odpadami – wraz z siecią sklepów Żabka wprowadził EKOmaty, czyli maszyny, w których można oddawać opakowania po napojach.

- Wszystkie tego typu działania są dobre, ponieważ zwiększają świadomość konsumentów, a to oni kupują produkty i płacą za opakowania. Ważne jednak, aby koncerny kierowały się nie tylko marketingiem wizerunkowym, ale przede wszystkim wprowadzały ekologiczne rozwiązania, związane z recyklingiem na skalę przemysłową - podsumowuje Szymon Dziak-Czekan.