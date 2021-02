PayPal poinformował w piątek, że współpracuje z amerykańskim biurem ochrony konsumentów (CFPB) w związku z rzekomymi nieautoryzowanymi transferami i procesami windykacji w należącej do niego aplikacji Venmo, pisze Reuters.

Jak podał operator systemu płatności cyfrowych, regulator zażądał przeprowadzenia dochodzenia w zeszłym miesiącu.

Należąca do PayPala Venmo to popularna w Stanach Zjednoczonych aplikacja mobilna do płatności osobistych. CFPB chce sprawdzić, czy za jej pośrednictwem dokonywano nieautoryzowanych transferów pieniężnych.

W czwartym kwartale 2020 roku aplikacja Venmo, która należy do PayPala od 2013 roku, przetworzyła płatności o łącznej wartości 47 mld USD, o 60 proc. więcej niż rok wcześniej.