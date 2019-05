Regus oddaje się we franczyzę

Operator biur serwisowanych zaoferował w Polsce inwestowanie w powierzchnie na wynajem pod swoją marką.

Konkurencyjna gra na rynku flex (coworkingów i biur serwisowanych) nabiera tempa. Należący do Grupy IWG Regus zdecydował się udostępnić prowadzenie swoich biur serwisowanych w Polsce na zasadzie franczyzy. Nowa strategia działa już w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii. Dzięki dodatkowym partnerom firma chce przyspieszyć wzrost. W Polsce najwięcej elastycznych biur oferują obecnie Business Link, Regus i WeWork. Wzrost segmentu szacuje się na ponad 20 proc. rocznie.

Z danych JLL wynika, że łączna powierzchnia elastycznych biur w Polsce sięgnęła już około 270 tys. m kw., z czego na działające lokalizacje przypadło 188 tys. m kw., a ponad 80 tys. m kw. znajduje się w ramach podpisanych kontraktów. Ten rok będzie wyjątkowy dla operatorów przestrzeni elastycznych, co doskonale widać w Warszawie, gdzie część z nich już w I kw. rozszerzyła skalę obecności. Przykładem może być Spaces w Centrum Marszałkowska czy New Work w Wola Retro.

Powierzchnia we franczyzie

Dotychczas w formie franczyzy inwestorzy mogli prowadzić w Polsce np. sieciowe restauracje, kluby fitness czy sklepy dyskontowe, a w branży nieruchomości — hotele.

— Podobne lub nawet większe korzyści czekają teraz w sektorze flex, czyli biur serwisowanych, przestrzeni współdzielonych, coworkingów — mówi Klaus Koponen, wiceprezes IWG w Polsce, Finlandii i krajach nadbałtyckich.

Zainteresowanym przedsiębiorcom IWG obiecuje wysoki zwrot z inwestycji przy zmniejszonym ryzyku. To drugie ma im zapewnić opieka globalnego zespołu franczyzowego firmy Regus od etapu doboru odpowiedniej lokalizacji przez wsparcie operacyjno-marketingowe po zapewnienie 24-godzinnej obsługi klienta. Najatrakcyjniejszym profitem dla franczyzobiorców oraz ich klientów jest jednak dostęp do sieci ponad 3300 biur grupy IWG, do której należy Regus. Oznacza to, że klienci franczyzobiorców Regusa mogą w ramach abonamentu korzystać z biur w ponad 1100 miastach w 110 krajach. Od franczyzobiorcy natomiast sieć oczekuje gotowości do otwarcia 3-5 centrów w ciągu kilku lat i zarządzania nimi. Operator musi też posiadać zabezpieczenie finansowe, które pozwoli mu na zarządzanie centrum zgodnie ze standardami marki Regus.

Biuro jak hotel

Model franczyzowy znany jest m.in. w hotelarstwie. Największa sieć w Polsce, Grupa Orbis, ma w 12 krajach Europy Wschodniej 134 hotele, wśród których około 33 proc. działa w formie franczyzy. — Właściciel lub zarządca otrzymuje odpłatnie przede wszystkim prawo używania znanej marki hotelu, niezbędne know-how, dostęp do kanałów dystrybucji bezpośredniej oraz efektywne wsparcie działów sprzedaży i marketingu. Franczyzodawca udostępnia ponadto system rezerwacji i program lojalnościowy dla gości. Dzięki skutecznej polityce zarządzania przychodami i wsparciu zespołów sprzedażowych i dystrybucji hotel może zwiększyć przychody. Usługi oferowane przez franczyzodawcę natomiast pomagają hotelowi optymalizować koszty współpracy z partnerami handlowymi, z którymi znana sieć ma często podpisane globalne umowy o współpracy — mówi Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu.

OKIEM EKSPERTA

Franczyza jest elastyczna

ADAM LIS, doradca ds. elastycznych rozwiązań biurowych w firmie JLL

W przypadku Grupy IWG, do której należy Regus, franczyza jest wyjątkowo elastyczną strategią dalszej ekspansji i rozwoju sieci — firma wykorzystuje nie tylko kapitał własny, ale także franczyzobiorców. Zobowiązania z tytułu najmu są w tym modelu przerzucane na franczyzobiorcę, co odciąża bilans właściciela marki, poprawiając jego wizerunek w oczach inwestorów. Potwierdziła to kwietniowa sprzedaż 130 lokalizacji IWG w Japonii lokalnemu franczyzobiorcy, dzięki której notowania operatora w Londynie wzrosły o 20 proc. Prowadzenie sieci elastycznych biur w formie franczyzy jest także metodą sprawdzoną na świecie. Tak działa Venture X w USA i Kanadzie, który rozwija się wyłącznie w tym modelu i ma ambicję konkurować z największymi sieciami powierzchni elastycznych w USA — WeWorkiem oraz IWG.