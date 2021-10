Oto zestawienie rekomendacji dla spółek przemysłowych z GPW.

Spółki z sektora przemysłowego raczej nie rozpieszczają akcjonariuszy w ostatnich tygodniach, a zadyszkę złapał nawet lider - Grupa Kęty. Mimo że spółka podniosła w poniedziałek prognozy na ten rok (już trzeci raz!), to nie pchnęło to notowań w kierunku szczytu. Analitycy dostrzegają jeszcze co prawda potencjał wzrostu, ale większość rekomendacji jest neutralna. Podobnie jest ze Stalproduktem.