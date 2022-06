Rekomendacje - nieodłączna część EKF

Jak co roku wymiernym, praktycznym efektem obrad Europejskiego Kongresu Finansowego będą rekomendacje dotyczące stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego Polski i UE. Są swoistym zbiorem wskazówek dla rządu mówiących o tym, czego oczekuje biznes w ogóle, a instytucje finansowe w szczególności.

Obrady w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego 2021.

W 2021 roku rekomendacji po EKF było sześć. Dotyczyły: wzmocnienia inwestycji w gospodarce, szczególnie w obszarze transformacji energetycznej; działań w obszarze wyzwań technologicznych; cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowym; mapy wyzwań dla sektora bankowego do 2024 r.; zmiany podatku bankowego oraz rynku nieruchomości.

Rekomendacje są bardzo szczegółowo rozpisane na podpunkty dotyczące poszczególnych problemów, z jakimi boryka się gospodarka, a także biznes i instytucje otoczenia biznesu. Za przykład niech posłuży rekomedndacja dotycząca wzmocnienia inwestycji w gospodarce, szczególnie w obszarze transformacji energetycznej.

Zalecano przyspieszenie transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej i zmniejszenia kosztu energii w gospodarce, której wzrost może doprowadzić do pogorszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. A także przygotowanie polskiej gospodarki do wyzwań związanych z dążeniem do neutralności klimatycznej.

Następnie szczegółowej analizie potrzeb podano konkretne tematy:

Odpowiednią policy-mix (polityka pieniężna i budżetowa)

Rekomendowano m.in. określenie strategii normalizacji polityki fiskalnej i monetarnej oraz jasne komunikowanie celów obu polityk i warunków, które muszą zostać spełnione, aby proces normalizacji postępował. A takżę zmianę podejścia do polityki pieniężnej, podjęcie działań mających na celu ograniczenie wzrostu oczekiwań inflacyjnych wśród konsumentów i przedsiębiorców oraz konieczność przedstawienia wiarygodnego planu powrotu finansów publicznych do równowagi.

Przywrócenie „normalności” w gospodarce

Rekomendowano m.in. przywrócenie warunków względnej stabilności prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprawne, stopniowe wygaszanie wsparcia dla firm w ramach tarcz antykryzysowych i finansowych połączone z kontynuacją wsparcia dla branż, które nadal doświadczają negatywnych konsekwencji aktualnie obowiązujących restrykcji.

Potrzebę przygotowania długookresowej strategii rozwoju kraju

Rekomendowano m.in. systemowe zmniejszenie niepewności zmiany regulacji prawnych, uproszczenie systemu danin publicznych, efektywne wydłużenie wieku emerytalnego, zrównanie formalnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, a także reformę rynku pracy, mającą na celu aktywizację biernych zawodowo.

W tym roku możemy się spodziewać rekomendacji dotyczących przywrócenia stabilizacji w Europie, odbudowy gospodarki Ukrainy czy przeciwdziałaniu wzrostowi cen.

Więcej o rekomendacjach z poprzednich lat znajdziesz TUTAJ.