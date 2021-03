Rekordowa aktywność niemieckich przedsiębiorstw

Przed ponownym zaostrzeniem restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, aktywność niemieckiego sektora przemysłowego wspięła się na rekordowy poziom. Ożywił się również sektor usług, donosi Reuters.

Tzw. odczyt flash wskaźnika PMI dla przemysłu w marcu 2021 r. ukształtował się na poziomie 66,6 pkt, najwyższym od kwietnia 1996 r., odkąd tego typu dane są archiwizowane. To zdecydowanie lepszy wynik, niż oczekiwany przez ekonomistów. Zakładali ono bowiem (mediana), tylko niewielkiego wzrostu do 60,8 pkt z 60,7 pkt w lutym.

Ożywienie w końcu dotarło do sektora usługowego. W marcu PMI dla tej części rynku, która najmocniej ucierpiała z powodu pandemii podskoczył do 50,8 pkt z 45,7 w lutym, przechodząc powyżej poziomu 50 pkt. oddzielającego rozwój od kurczenia się danej części gospodarki. To pierwszy od pięciu miesięcy wzrost wskaźnika dla usług oraz jego najwyższy poziom od siedmiu miesięcy.

Nadmierny optymizm studzony jest jednak faktem, że badanie prowadzone przez IHS Markit obejmowało okres przed decyzją o ponownym zaostrzeniu restrykcji. W tym tygodniu przedłużono do 18 kwietnia lockdown, w efekcie którego większość firm znów będzie zamkniętych.

O ile firmy pozostają bardzo optymistycznie nastawione do perspektyw na nadchodzący rok, to jednak wraz z wejściem w życie w kwietniu ograniczeń dotyczących powstrzymania trzeciej fali infekcji, krótkoterminowe perspektywy wyglądają mniej obiecująco – stwierdził Phil Smith, wicedyrektor IHS Markit.