Rekordowa nadwyżka Chin w handlu z USA

Miesięczna nadwyżka handlowa Chin z USA wzrosła w czerwcu do rekordowego poziomu, przy rosnącym eksporcie, co podkreśla przyczynę eskalacji wojny handlowej między dwiema największymi gospodarkami świata, donosi Bloomberg.

Nadwyżka handlu ze Stanami Zjednoczonymi wyniosła 28,97 mld USD, co jest najwyższym poziomem w przypadku jakiegokolwiek miesiąca od 1999 r. W maju nadwyżka kształtowała się na poziomie 24,58 mld USD. Chiński eksport do Stanów Zjednoczonych zwiększył się do 42,62 mld USD także ustanawiając szczyt, wynika z danych zaprezentowanych przez chińską administrację celną.

W całym pierwszym półroczu 2018 r. eksport do USA był o 13,6 proc. wyższy niż rok wcześniej podczas gdy import o 11,8 proc. W tym okresie Chiny odnotowały wzrost całkowitego handlu o 13,1 proc.

Jako największy światowy eksporter, Chiny nadal korzystają z silnego światowego popytu, ale wzrost napięć i barier handlowych ze Stanami Zjednoczonymi wywiera coraz większą negatywną presję. 6 lipca zarówno Chiny, jak i USA nałożyły 25 proc. cła na produkty importowe o wartości 34 mld USD, a Pekin zobowiązał się do walki z proponowanymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa taryfami na dodatkowe 200 mld USD chińskich towarów.

Rekordowa bilateralna nadwyżka pokazuje dokładnie, że gospodarka USA jest silna, podczas gdy Chiny słabną - ocenia Wang Jian, ekonomista z Shenwan Hongyuan Group z Szanghaju. Dodaje, że "inwestycje krajowe w Chinach zmniejszają się z powodu napięć finansowych, podczas gdy konsumpcja jest niezbyt silna".

Spadek wartości juana w czerwcu o 3 proc. względem dolara, był największą miesięczną zniżką od 1994 r. Choć może to pomóc eksporterom w dłuższej perspektywie, spadek juana jest oznaką rosnącego zaniepokojenia, ponieważ wojna handlowa pojawia się w czasie, kiedy chińska gospodarka już zaczęła wyraźnie zwalniać. Prezydent Xi Jinping stoi przed dylematem co wybrać, czy złagodzić swoją wieloletnią kampanie odnośnie kontrolowania poziomu zadłużenia, czy pozwolić, by wzrost PKB spadł poniżej celu wynoszącego 6,5 proc..

Całkowity eksport Chin do wszystkich krajów wzrósł w czerwcu o 11,3 proc. w ujęciu dolarowym, a import zwiększył się o 14,1 proc. i był niższy od prognozy na poziomie 21,3 proc. W rezultacie nadwyżka handlowa zamknęła się kwota 41,61 mld USD. Nadwyżka handlowa z Unią Europejską wzrosła do najwyższego poziomu od 2011 r., podczas gdy deficyt wymiany handlowej z Japonią zmniejszył się.