Rekordowe obroty energią na TGE w kwietniu 2020 r.

Borys: 72 tys. zł subwencji dla mikro firm oraz 690 tys. zł dla MŚP

Po pierwszym tygodniu obowiązywania tarczy finansowej PFR średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł, a małych i średnich firm 690 tys. zł - wskazał na Twitterze prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, Dodał, że średni czas od złożenia wniosku o pomoc do jej wypłaty wynosi ok. dobę.