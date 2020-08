Państwo Środka w ramach realizacji umowy handlowej tzw. ”Fazy 1” oraz wykorzystując niskie ceny surowca zamierza kupić rekordową ilość amerykańskiej soi.

Według osób związanych ze sprawą, zakupy mogą sięgnąć w 2020 r. poziomu około 40 mln ton. Odnosząc to do danych Departamentu Rolnictwa USA oznaczałoby to około 25 proc. wzrost względem 2017 r., który był podstawą do zawartej umowy. Równocześnie o 10 proc. przebity zostałby rekord z 2016 r.