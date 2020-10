Rekordowo niska rentowność obligacji Grecji, której dług sięgnie 200 proc. PKB

Mniej niż dekadę temu rentowność obligacji 10-letnich Grecji wynosiła ponad 40 proc. W czwartek nie przekraczała 0,9 proc.

Obligacje Grecji drożeją, bo inwestorzy szukają dodatnich rentowności, a do tego są przekonani o wsparciu kraju przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. W czwartek rentowność 10-letnich obligacji pobiła rekord z lutego, spadając o 6 pkt. bazowych do 0,881 proc. Inwestorzy kupują dług Grecji, bo kwalifikuje się on do zakupów przez Europejski Bank Centralny, a kraj może dostać ok. 16 mld EUR z unijnego funduszu odbudowy.