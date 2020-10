Deficyt budżetowy USA był w minionym roku ponad trzykrotnie większy niż w poprzednim, pisze Reuters.

Departament Skarbu poinformował, że w roku budżetowym zakończonym 30 września deficyt sięgnął rekordowych 3,132 bln USD. Poprzedni rekord, pochodzący z 2009 roku, wynosił 1,416 bln USD.

Reuters przypomina, że na początku 2020 roku rząd USA zakładał deficyt wynoszący ok. 1 bln USD. Sytuację zmieniła pandemia, która zmusiła rząd do uruchomienia nadzwyczajnego finansowania wspierającego biznes i Amerykanów.

Tylko we wrześniu deficyt wynosił 125 mld USD wobec 83 mld USD nadwyżki budżetowej rok wcześniej. Wpływy do budżetu wynosiły we wrześniu 373 mld USD i były tylko 1 mld USD niższe niż rok wcześniej. Wydatki okazały się jednak aż o 206 mld USD wyższe niż rok wcześniej i sięgały 498 mld USD.

W całym roku budżetowym wpływy wyniosły 3,42 bln USD i były o 1 proc. niższe niż w poprzednim. Wydatki sięgnęły 6,55 bln USD i były aż o 2,105 bln USD wyższe niż rok wcześniej.