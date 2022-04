Renault rozważa IPO biznesu aut elektrycznych

Francuski gigant kontynuuje plany podziału swojej działalności związanej z pojazdami elektrycznymi i silnikami spalinowymi. Rozważane opcja obejmują m.in. ofertę IPO i wprowadzenie akcji działu elektrycznego na parkiet w drugiej połowie 2023 r.

Jak podkreślił Thierry Piéton, szef finansów Renault, wszelkie plany muszą zostać zatwierdzone przez partnera biznesowego, japoński koncern Nissan.

Wcześniej w piątek, Renault pochwalił się wynikami kwartalnymi. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. spadek przychodów okazał się mniejszy niż oczekiwano po tym jak działalność firmy na rosyjskim rynku została zakłócona inwazją na Ukrainę, a dodatkowo negatywnie na globalny biznes wpływał utrzymujący się niedobór chipów.

Grupa, która produkuje również pojazdy marki Dacia i Łada (w kooperacji z AvtoVaz) odnotowała 2,7-proc. spadek rok do roku przychodów do 9,748 mld EUR. Tymczasem mediana prognoz zakładała zniżkę do około 9,61 mld EUR. Wyłączając działalność Avtovaz i Renault Rosja, przychody spadły o 1,1 proc. do 8,9 mld EUR.

Sprzedaż w pełni elektrycznych i hybrydowych pojazdów wzrosła o 13 proc. i stanowiła 36 proc. sprzedaży.