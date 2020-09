Rentowność „dwulatek” Niemiec spada po PMI

Rentowność obligacji 2-letnich Niemiec spadła najniżej od prawie miesiąca po tym jak dane pokazały na słabnięcie ożywienia gospodarki eurolandu, pisze Reuters.

Złożony PMI eurolandu, uwzględniający usługi i przemysł, spadł w sierpniu do 51,9 z 54,9 w lipcu. PMI sektora usług gospodarki strefy euro spadł do 50,5 z 54,7. Zbliżenie się wskaźników do 50, granicy oddzielającej wzrost od spadku aktywności, zaniepokoiło inwestorów, zwłaszcza, że złożony PMI Włoch (49,5) i Hiszpanii (48,4) już znalazł się poniżej niej.