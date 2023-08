Rentowność japońskich obligacji osiągnęła dziewięcioletnie maksimum

Rentowność 10-letnich japońskich obligacji skarbowych osiągnęła we wtorek najwyższy poziom od dziewięciu lat, co jest pokłosiem presji na wzrost stóp procentowych na całym świecie - przekazał Bloomberg.

Rentowność obligacji skarbowych wzrosła ok. 8:30 czasu polskiego do 0,66 proc., czyli najwyższego poziomu od 2014 r. Coraz większa jest szansa na to, że bank centralny zainterweniuje na rynku i wykupi obligacje, by spowolnić wzrosty.

Inwestorzy starają się ocenić tolerancję banku na skoki rentowności,, który już dwukrotnie wkraczał na rynek od 28 lipca. Zmiana miała na celu umożliwienie ostatecznego wzrostu oprocentowania 10-letniego długu nawet o 1 proc.

Rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych wraz z podwyższoną inflacją w kraju wywierają presję na Bank Japonii.