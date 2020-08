Restrukturyzacja z pomocą publiczną

Pożyczki to jedna z uchwalonych niedawno form wsparcia dla firm, które są w trudnej sytuacji i podejmują działania naprawcze.

Przedsiębiorcy w restrukturyzacji mają jednak prawo do pomocy w kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Takiej możliwości nie dawała im tzw. tarcza antykryzysowa. Szansę tę przyniosły przepisy innej ustawy, które weszły w życie w tym miesiącu, a które zostały zainicjowane apelem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP w pismach do ministrów rozwoju i sprawiedliwości zwrócił uwagę, że pozbawienie wsparcia przedsiębiorców, wobec których jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, nie tylko osłabia firmy już i tak będące w bardzo złej sytuacji, ale też zniechęca do korzystania z restrukturyzacji. To może przyczynić się do zwiększenia ryzyka upadłości.