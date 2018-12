Rola operatora w cyfrowej transformacji biznesu

Rewolucja przemysłowa 4.0 już trwa i nie ma od niej odwrotu. Podobnie jak od cyfryzacji biznesu. I nie jest szczególnie ważne, czy prowadzimy firmę IT, fabrykę obuwia, hurtownię papierniczą czy restaurację. Wcześniej czy później wszystkie przedsiębiorstwa zostaną zmuszone do rozpoczęcia cyfrowej transformacji

Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia przedsiębiorstwa na nowy tryb pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Kompleksowy, ponieważ obejmuje wszystkie działy firmy i wszystkie jej procesy. Zostają wdrożone nowe narzędzia wspierające biznes — produkcję, sprzedaż, marketing, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, po badanie satysfakcji klienta. Wprowadzenie strategii cyfrowej daje większą przewidywalność i mierzalność biznesu. Cyfryzacja procesów w firmie oznacza łatwiejszy, szybszy i szerszy dostęp do wiedzy, to zaś pozwala podejmować decyzje. To sprawa kluczowa w biznesie. W centrum tego wszystkiego jest klient, trzeba...

Limit bezpłatnych artykułów został wyczerpany. Zaloguj się , aby przeczytać więcej. Historia nie kończy się tutaj... Kup subskrypcję Pulsu Biznesu i zyskaj nieograniczony dostęp do serwisu. Basic Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia 79 zł 64,23 zł netto 229 zł 186,18 zł netto 449 zł 365,04 zł netto 769 zł 625,20 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy Więcej/Mniej opcji Premium Nieograniczony dostęp do newsów, analiz i komentarzy „Pulsu Biznesu”

Milion archiwalnych artykułów

Aplikacja na smartfony i tablety

Powiadomienia i newslettery o najważniejszych informacjach dnia

Unikatowe raporty branżowe

Wszystkie e-wydania „Pulsu Biznesu” wcześniej niż w papierze — już o 22:00

Dostęp do systemu wiedzy prawnej LexBiznes

5% rabat na szkolenia i konferencje 129 zł 104,87 zł netto 369 zł 300,00 zł netto 649 zł 527,64 zł netto 1099 zł 893,50 zł netto 1389 zł 1129,27 zł netto 1699 zł 1381,30 zł netto 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 15 miesięcy 18 miesięcy Więcej/Mniej opcji