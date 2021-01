Producent silników lotniczych podał we wtorek, że spodziewa się w tym roku wygenerowania wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 2 mld GBP. Ostrzegł jednocześnie, że bardziej zaraźliwe warianty koronawirusa stwarzają dodatkową niepewność.

Rolls-Royce poinformował, że jego prognoza opiera się na przewidywanych godzinach lotu silników szerokokadłubowych na poziomie ok. 55 proc. obłożenia z 2019 roku. Wcześniej zakładano, że będzie to 70 proc.

Firma stwierdziła, że ​​ograniczenia związane z koronawirusem opóźniają powrót do normalności w zakresie podróży długodystansowych w porównaniu z jej poprzednimi oczekiwaniami, co wywiera dalszą presję na jej klientów i szkodzi przepływom gotówkowym. Dodatkową niepewność co do rozwoju sytuacji w branży lotniczej wprowadzają nowe, bardziej zaraźliwe mutacje SARS-CoV-2.

Rolly-Royce w 2020 roku zlikwidował 7 tys. stanowisk pracy. Do końca 2022 roku liczba zredukowanych etatów ma wzrosnąć do 9 tys.

Akcje producenta silników lotniczych spadły po godz. 8 na londyńskiej giełdzie o 8 proc. W ciągu ostatniego roku staniały o ponad 60 proc.