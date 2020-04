Cena ropy Brent spada dwucyfrowo, a kurs ropy WTI z majowych kontraktów znów zszedł poniżej zera.

Ropa Brent tanieje we wtorek o 12,2 proc. do 22,45 USD. Kurs ropy WTI z czerwcowych kontraktów spada o 4,8 proc. do 19,45 USD. Cena ropy WTI z wygasających we wtorek majowych kontraktów znów jest ujemna i wynosi minus 0,29 USD za baryłkę.

Zobacz więcej NYMEX fot. Bloomberg

- To oczywiście historyczny moment i nic nie może lepiej ilustrować utopii cenowej, w której rynek znajduje się od marca, kiedy w pełni objawił się problem nadmiernej podaży, a rynek nie dopuszczał tego do świadomości - powiedziała CNBC Louise Dickson, analityczka Rystad Energy. Pandemia koronawirusa spowodowała bezprecedensowy spadek popytu na ropę. Międzynarodowa Agencja Energii ostrzegała, że popyt w kwietniu może być aż o 29 mln baryłek dziennie mniejszy niż rok wcześniej, co oznaczałoby spadek do poziomu z 1995 roku. Do tego doszedł problem kończących się w USA możliwości magazynowania ropy. - Wciągu najbliższych 4-6 tygodni wystąpią poważne problemy z przechowywaniem, które prawdopodobnie spowodują gwałtowne realizacje cen i nietypowe wydarzenia, w tym super-kontango i ceny ujemne – prognozuje zespół analityków Citigroup. Super-contango to sytuacja kiedy kurs towaru na rynku spot jest dramatycznie niższy niż jego cena w kontraktach terminowych.

