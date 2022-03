Agencja podaje, że ropa amerykańskiej odmiany WTI z dostawą w maju traciła 1,1 proc. schodząc do 104,77 USD za baryłkę na giełdzie New York Mercantile Exchange o godzinie 12:01 w Singapurze. Z kolei majowe kontrakty na europejską benchmarkową odmianę Brent spadały o 1,3 proc. do 111 USD na giełdzie ICE Futures Europe. W obu przypadkach w poniedziałek straty sięgnęły 7 proc.

Odrodzenie się wirusa stanowi kolejne źródło zmienności na rynku, obok wojny Rosji na Ukrainie i napięć na Bliskim Wschodzie. W najbliższy czwartek debatować będzie OPEC+ odnośnie swojej polityki dostaw ropy na maj, a grupa zasygnalizowała, że będzie trzymać się istniejącego planu i ratyfikować kolejny skromny wzrost produkcji.

Z uwagi na wykrycie nowych przypadków zakażeń Covid-19 chiński Szanghaj wprowadził ograniczony lockdown. Firma Rystad Energy szacuje, że rozłożona w czasie blokada tego centrum finansowego może obniżyć zapotrzebowanie na ropę nawet o 200 tys. baryłek dziennie na czas trwania ograniczeń w całym mieście. Według obliczeń Bloomberga około 62 miliony ludzi w Chinach jest poddany jakieś formie „zamknięci”, albo stanie się tak w niedalekiej przyszłości.