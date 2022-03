Ropa WTI najdroższa od ponad 13 lat, Brent od 10 lat

Cena ropy rosła mocno w poniedziałek po wiadomości o planie USA wprowadzenia embarga na surowiec z Rosji.

Strach przed nagłym zniknięciem takiej ilości ropy z rynku wywindował kurs baryłki ropy WTI powyżej 130 USD w nocy z niedzieli na poniedziałek. Osłabił go jednak sprzeciw niektórych sojuszników USA przed zbyt radykalnymi działaniami. Kurs ropy schodził nawet do 115 USD i wtedy surowiec drożał o zaledwie 0,2 proc. Kiedy okazało się, że USA są gotowe samodzielnie wprowadzić embargo i dodatkowo pojawiły się wątpliwości co do umowy nuklearnej z Iranem, ropa znów zaczęła wyraźnie drożeć.