Ropa WTI najdroższa w tym roku; już powyżej 90 USD/b

Benchmarkowa amerykańska ropa WTI podrożała na finiszu czwartkowej sesji do najwyższego poziomu w tym roku, a jej cena przekroczyła 90 USD za baryłkę. Z kolei Brent kosztowała najwięcej od listopada 2022 r.

Wśród inwestorów narastają obawy o perspektywy globalnych dostaw surowca. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) opublikowała w czwartek comiesięczny raport, w którym powtórzyła prognozę deficytu globalnej podaży w czwartym kwartale 2023 r. z powodu cięć produkcji i dostaw przez Arabię Saudyjską i Rosję.

Ropa WTI z kontraktów październikowych podrożała na finiszu czwartkowej sesji na NYMEX o 1,64 USD, czyli prawie 1,9 proc., do 90,16 USD za baryłkę. To był najwyższy poziom od 7 listopada w ubiegłym roku. Z kolei cena Brent wzrosła na ICE Futures Europe o 1,82 USD, czyli 2 proc., do 93,70 USD za baryłkę, co było największą wartością od 15 listopada 2022 r.