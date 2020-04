Ropa WTI z wygasających we wtorek majowych kontraktów, której cena spadła do minus 40,32 USD w poniedziałek, drożała we wtorek rano na rynkach azjatyckich do 1,41 USD. Kurs ropy z kontraktów czerwcowych, których wolumen jest sześćdziesięciokrotnie większy, jest notowana powyżej 21 USD.

Szaleństwo notowań ropy WTI z majowych kontraktów wynikało z obaw, że odbiorca realnej dostawy surowca nie będzie miał gdzie go składować.

Zobacz więcej Notowania ropy WTI z majowych kontraktów od piątku

- Bezprecedensowy spadek kursu benchmarkowej ropy do minus 40 USD wynika głównie z wygasania majowego kontraktu – powiedział Jason Bordoff, dyrektor Centrum Globalnej Polityki Energetycznej na Uniwersytecie Columbia i były doradca Białego Domu. – Pokazuje jednak także znaczące, leżące u podstaw, problemy strukturalne wynikające z kończących się zdolności magazynowania w USA, co będzie ciążyło na cenach ropy w USA dopóki cięcie wydobycia przez OPEC+ nie zacznie być odczuwalne – dodał. Goldman Sachs ostrzegł, że w najbliższych tygodniach można oczekiwać presji spadkowej na ropę WTI z czerwcowych kontraktów w związku z „gwałtownym szukaniem równowagi” między produkcją surowca i zdolnością jego magazynowania w USA. Ropa WTI z majowych kontraktów jest obecnie notowana po 1,41 USD za baryłkę. Ropa WTI z czerwcowych kontraktów drożeje o 5,3 proc. do 21,51 USD. Ropa Brent, na którą zawirowania w USA mają relatywnie mały wpływ, tanieje we wtorek rano o 0,7 proc. do 25,40 USD.

