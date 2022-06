Rosja nadal redukuje dostawy gazu do Europy

Czwartek jest kolejnym dniem zmniejszania przez Rosję dostaw gazu do Europy przez Nord Stream 1, informuje Reuters.

Gazprom poinformował, że dostawy gazu przez Nord Stream 1 do Niemiec zostaną zredukowane o 60 proc. Rosyjski koncern dwa dni temu obniżył je o 20 proc., a w środę o 40 proc. Tłumaczył to problemami technicznymi, których źródłem mają być sankcje nałożone na Rosję. Minister gospodarki Niemiec zarzucił w środę Gazpromowi, że w rzeczywistości redukcja dostaw gazu jest motywowana politycznie. W środę rosyjski koncern zmniejszył dostawy gazu do Włoch o 15 proc. Nie podał przyczyny. O zmniejszeniu ilości napływającego gazu z Rosji informowały także spółki z Czech i Austrii.

Obecnie gaz ziemny z lipcowych kontraktów drożeje na europejskiej platformie TTF o 8,0 proc. do 130 EUR za 1 MWh. Wcześniej w czwartek jego kurs dochodził nawet do 135 EUR. W poniedziałek, zanim Rosja zaczęła redukować dostawy gazu do Europy, gaz notowany był po 83,40 EUR.

