Rosja sięgnie głębiej po środki z Funduszu Dobrobytu

W piątek rosyjski parlament przyjął ustawę ułatwiającą dostęp do majątku zgromadzonego w największym państwowym funduszu majątkowym. Pozyskane kapitały mają pomóc Moskwie z złagodzeniu kryzysu wywołanego sankcjami nałożonymi na Rosję za inwazję na Ukrainę. Podobną strategię reżim Putina zastosował po aneksji Krymu w 2014 r.

Zgoda parlamentu, która de facto była kwestią czysto formalną, pozwoli na wykorzystanie funduszy z NWF do kupowania akcji i obligacji, nawet jeśli jego płynna część spadnie poniżej 7 proc. PKB co do tej pory było nieprzekraczalnym limitem.

Szacuje się, że według stanu na 1 lutego 2022 r. aktywa płynne NWF wynosiły 8,8 bln rubli (112,7 mld USD) co stanowiło 6,6 proc. PKB.