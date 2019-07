Rosyjskie linie odwołały loty do Czech

Aerofłot i dwie inne rosyjskie linie lotnicze odwołały loty do i z Czech po wycofaniu zezwoleń na nie przez Ministerstwo Transportu tego kraju, informuje Reuters.

Czeskie Ministerstwo zareagowało w ten sposób na wprowadzenie przez Rosję ograniczeń dla Czech Airlines podczas lotów z Pragi do Seulu. Poinformowało, że po wtorkowej decyzji strony rosyjskiej o tymczasowym udostępnieniu możliwości tranzytu do 7 lipca umożliwi także rosyjskim przewoźnikom loty do Czech w tym okresie, który zostanie wykorzystany na negocjacje. Jednak linie Aerofłot, Pobieda i Ural musiały odwołać we wtorek kilka lotów do Czech.