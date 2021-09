Rozgrzana deweloperka

Mimo spadku formy w sierpniu, deweloperzy i inwestorzy indywidualni budują na potęgę.

Przez pierwsze osiem miesięcy 2021 r. inwestorzy oddali do użytku 142,5 tys. mieszkań, czyli rok do roku o 4,1 proc. więcej – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrost napędzili inwestorzy indywidualni, którzy wybudowali 56,6 tys. mieszkań, o 22,6 proc. więcej, deweloperzy zaliczyli spadek (odpowiednio 82,8 tys., minus 6,6 proc.). Mieszkania budowane na własne potrzeby stanowią już 39,7 proc. ogólnej liczby oddawanych do użytku (przed rokiem 33,8 proc.). Udział deweloperów zmniejszył się z 64,6 proc. w 2020 r., do 58,1 proc.