Różnorodność wzbogaca firmowe zespoły

W tegorocznej Sile Przyciągania po raz pierwszy pracodawcy mieli szansę pokazać, jak podchodzą do kwestii różnorodności, tworzenia równych szans dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci, wieku, sprawności czy przekonań. Co robią, by w ich firmie nikt nie czuł się wykluczony?

Jacek Kowalski, członek zarządu Orange Polska ds. Human Capital

Wśród kampanii zgłoszonych do Siły Przyciągania w kategorii „Diversity & Inclusion” zdecydowanie wyróżniają się te przygotowane przez McDonalds oraz Capgemini Polska. Obydwu firmom należą się brawa za wyjątkową kompleksowość działań i spójność. Nagrodę główną zdobyła firma Capgemini Polska za kampanię #Międzyinnymi. Składały się na nią serial wideo pokazujący pracowników firmy w zderzeniu ze stereotypowymi wyobrażeniami o „tych innych”, a także podcasty i webinary. Komunikacja tej firmy prezentuje wiele wymiarów różnorodności, przekonuje autentycznością, ale przede wszystkim tworzy przestrzeń do rozmów, także na te tematy, które wywołują więcej emocji. Wszystko po to, by pokazać, że „różnorodność to nie przeszkoda, a siła”, że poznając się i rozumiejąc, „stajemy się mądrzejsi, lepsi i ciekawsi”. Trudno się z tym nie zgodzić.

W Orange wierzymy, że różnorodność wzbogaca, a zespoły oparte na różnorodnych kompetencjach i doświadczeniach osiągają lepsze wyniki. Wśród wielu ich wymiarów, w branży technologicznej, zdominowanej przez mężczyzn, szczególnie widoczna jest kwestia równości płci, potrzeba zapewnienia kobietom wsparcia w rozwoju, zachęcania ich do wyboru kariery w technologiach, a także pomocy w godzeniu roli zawodowej i rodzinnej.

To są także główne cele naszego programu Razem.One, który w tym roku znalazł się wśród najlepszych praktyk społecznie odpowiedzialnych pracodawców wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W Orange działamy w oparciu o cztery filary: Świadomość równości kobiet i mężczyzn w firmie, której podstawą jest m.in. regularne sprawdzanie proporcji zatrudnienia, zwrócenie uwagi na wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących podobne zadania; Obecność, czyli działania zachęcające kobiety do podejmowania pracy w branży technologicznej; Ambicja, rozumiana jako dążenie do zwiększenia liczby kobiet pracujących w Orange Polska, także na stanowiskach kierowniczych oraz Moc - wzmacnianie kobiet w firmie poprzez spotkania z ekspertkami z innych firm, wymianę doświadczeń i inspiracji.

W Orange Polska 40 proc. pracowników stanowią kobiety – to niemal dwa razy więcej niż szacowana średnia na rynku. To zachęca do dalszych działań. Właśnie rozpoczęliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną WłączOne, by zachęcić kobiety do rozwijania kariery w branży technologicznej. Głos w niej zabierają nasze koleżanki pracujące w Orange, odnoszące sukcesy. Opowiadają własne historie, które dowodzą, że wejście do świata technologii może być prostsze niż się wydaje, że jest w nim miejsce zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.