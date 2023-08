Rozszerzenie BRICS o nowe państwa członkowskie głównym tematem szczytu w Johannesburgu PAP

Rozpoczynający się we wtorek trzydniowy szczyt grupy BRICS w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki będzie poświęcony planom rozszerzenia tego forum o nowe państwa członkowskie; kraje BRICS są podzielone co do zasadności przekształcania tej struktury w rozbudowaną organizację międzynarodową - informuje agencja Reutera.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl