Rubel pozostaje stabilny, wznowiono handel obligacjami OFZ

Wycena rubla wzmocniła się o 0,3 proc. do 104,48 za dolara, osłabiła za to względem euro, o 0,4 proc. do 115,15.

Z kolei na rynkach offshore wyceniano dolara na 105,87 rubli, choć na początku dnia było to „zaledwie” 93,6 rubli.

W Moskwie wznowiono handel obligacjami, choć zakazano tzw. krótkiej sprzedaży.

Rentowność rosyjskich benchmarkowych 10-letnich obligacji OFZ wzrosła do rekordowych 19,74 proc. w obrocie przedsesyjnym. W trakcie sesji rentowność ustabilizowała się w pobliżu 13,3 proc. Eksperci nie wykluczają, że na rynku może interweniować bank centralny,

Bank Rosji w miniony piątek utrzymał kluczową stopę procentową na poziomie 20 proc. zapowiadając skup obligacji OFZ, kiedy ruszy giełda w Moskwie, co też nastąpiło.

Jak poinformował operator giełdy, sprzedaż obligacji OFZ przez nierezydentów, którzy na początku lutego posiadali 19,1 proc. wszystkich takich obligacji, nie będzie autoryzowana między 21 marca a 1 kwietnia. Inwestorzy ci będą mogli przeprowadzać transakcje repo i transakcje pochodne, a po wznowieniu obrotu giełdowego kupować papiery wartościowe, aby zamknąć krótkie pozycje, ale nie sprzedawać wcześniej zakupionych papierów.

Akcje i obligacje były ostatnio notowane na moskiewskiej giełdzie 25 lutego. Na razie nie wiadomo, kiedy ponownie uruchomiony zostanie handel innymi instrumentami, w tym akcjami.