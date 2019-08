Rusza maraton zmian w VAT

Biała lista podatników, wymiana kas rejestrujących, split payment obowiązkowy dla niektórych branż — w ten sposób fiskus chce uszczelniać system

Wraz z końcem wakacji zaczynają się zmiany w podatku od towarów i usług (VAT). Co prawda będą wchodzić w życie stopniowo, ale z pewnością można powiedzieć, że najbliższe miesiące to czas pełen wyzwań dla firm podlegających temu podatkowi.

Najbliższe nowe regulacje mają uszczelnić system VAT. Ale to nie koniec zmian. Podatnicy muszą przygotować się np. do zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym plikiem JPK_VAT, co nastąpi w 2020 r. — mówi Agata Wleklińska, doradca podatkowy z kancelarii Ecovis Milczarek i Wspólnicy. Fot. ARC

TO JESZCZE NIE KONIEC:

Kontrahent do sprawdzenia

Już od najbliższej niedzieli ruszy elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT. Na tej wprowadzonej przez rząd liście znajdą się dane o numerach rachunków bankowych przedsiębiorców, nazwy firm lub imiona i nazwiska właścicieli, numery REGON, NIP oraz PESEL, adresy prowadzenia działalności oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących podmioty figurujące w wykazie. Będzie można sprawdzić tam także datę rejestracji podatnika VAT, jej odmowy lub wykreślenia z rejestru.

Dostęp do tej tzw. białej listy podatników będzie bezpłatny, a dane będą sięgały pięciu lat wstecz — i zostaną usunięte po okresie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Rejestr ma być aktualizowany na bieżąco — raz na dobę w każdy dzień roboczy.

— Dzięki nowemu narzędziu transakcje staną się bezpieczniejsze i zmniejszy się ryzyko wplątania się w tzw. karuzelę podatkową. Dodatkowo taka weryfikacja ma wzbudzić zaufanie skarbówki, a przede wszystkim ma pomóc zabezpieczyć finanse firmy. Pamiętajmy jednak o związanych z nią sankcjach — komentuje Agata Wleklińska, doradca podatkowy z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Zwraca uwagę, że w związku z umieszczeniem rachunków rozliczeniowych na tej tzw. białej liście podatnicy muszą każdorazowo przed dokonaniem przelewu do kontrahentów sprawdzać numery ich kont. Powinny być zgodne z opublikowanymi w wykazie.

Przedsiębiorca, który na rachunek niezgłoszony do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeleje kwotę wyższą niż 15 tys. zł, nie zaliczy tego wydatku do kosztów i odpowie solidarnie ze sprzedawcą za rozliczenie VAT. Będzie można tego uniknąć, zawiadamiając naczelnika urzędu skarbowego o wpłaceniu należności na konto inne od znajdującego się w wykazie. Podatnik musi zdążyć ze zgłoszeniem w ciągu trzech dni od daty zlecenia przelewu.

Przesył danych do fiskusa

Od września przedsiębiorcy nie będą już też mogli kupić kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii. Natomiast, zgodnie z harmonogramem wynikającym z przepisów obowiązujących od maja tego roku, urządzenia z elektroniczną ewidencją mają zniknąć z rynku do 31 grudnia 2022 r.

— Oba typy starych urządzeń są wycofywane na rzecz kas online. Wbudowana w nich funkcjonalność umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych do Centralnego Repozytorium Kas. Będą w nim gromadzone dane o sprzedaży i zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących. Na ich podstawie fiskus zanalizuje i skontroluje rozliczenia przedsiębiorców, szczególnie pod kątem nieprawidłowości w VAT — wyjaśnia Marta Serafin, doradca podatkowy w firmie inFakt.

Ponadto zwraca uwagę, że w branżach uznanych przez fiskusa za szczególnie narażone na nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotu wyznaczono wcześniejszy obowiązek wymiany kas na urządzenia online. 1 stycznia 2020 r. to data określona dla sprzedaży paliw, napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów i opon, łącznie z ich wymianą. Pół roku później nowe zasady ewidencji fiskalnej mają być stosowane przez stacjonarne placówki gastronomiczne oferujące wyżywienie (w tym sezonowo), a także w usługach krótkotrwałego zakwaterowania, w sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021 r. kasy online mają obowiązkowo mieć przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, a ponadto lekarze i lekarze dentyści świadczący opiekę medyczną oraz firmy prowadzące obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. Ten termin dotyczy także usług prawniczych. Za kilka dni, bo od 1 września, część przedsiębiorców nie będzie już miała prawa do zwolnienia podmiotowego. Dotyczy to prowadzących handel na odległość, w tym przez internet, z rocznymi obrotami do 200 tys. zł.

Nowe zasady obejmują sprzedawców np. sprzętu elektronicznego i elektrycznego, RTV, AGD, kosmetyków, części do samochodów i motocykli. Wspomniany przywilej utracą również firmy świadczące usługi ściągania długu, w tym faktoringu.

CIT także z konta do MPP

Wreszcie tej jesieni nastąpią zapowiadane od dłuższego czasu zmiany w rozliczaniu VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli split paymentu. Od 1 listopada stanie się on obowiązkowy dla wybranych branż. MPP obejmie transakcje o jednorazowej wartości równej bądź wyższej niż 15 tys. zł, a będą mu podlegać usługi budowlane, dostawy sprzętu elektronicznego, obrót złotem, stalą, złomem, metalami nieżelaznymi, paliwami i tworzywami sztucznymi. W ich przypadku zastosowanie podzielonej płatności wyłącza przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

— Przedsiębiorcy będą musieli umieszczać na fakturze adnotację o podzielonej płatności. Jeśli tego nie zrobią, zostanie nałożona na nich sankcja w wysokości 100 proc. kwoty wykazanego podatku. To samo dotyczy nabywcy, który pomimo obowiązku uregulowania VAT zgodnie z metodą split payment zapłaci go w inny sposób — podkreśla Agata Wleklińska.

Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy i sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, zwraca uwagę, że podatnicy dokonujący sprzedaży albo nabywający towary lub usługi objęte obowiązkowym split paymentem muszą wprowadzić korekty w swoich modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo-księgowych. Powinni też być przygotowani na to, że płatności za sprzedany towar pojawią się na bankowym rachunku rozliczeniowym jedynie w kwocie netto, natomiast kwota podatku trafi na specjalne konto VAT. Będzie można z niego opłacać także PIT, CIT i składki ZUS.

1.11 - od tego dnia podatnicy będą mogli występować do fiskusa o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej dla stosowanych przez nich towarów i usług.

NIP na paragonie

Od przyszłego roku sprzedawca będzie mógł wystawić firmie fakturę do paragonu fiskalnego tylko wtedy, gdy wpisze na nim Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) nabywcy. Za niestosowanie się do tej zasady sprzedającemu i przedsiębiorcy grozi sankcja wynosząca 100 proc. VAT z transakcji. Przedsiębiorcy, którzy nie podadzą NIP przy wydaniu paragonów, nie będą mogli wymienić ich na dokumenty uprawniające do odliczenia naliczonego VAT. Zmiany te mają ukrócić praktykę wystawiania faktur przedsiębiorcom, którzy nie nabyli towaru bądź usługi, a skorzystali z cudzego paragonu.