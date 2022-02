Ruszyły zapisy na charytatywny 10. Bieg Firmowy

Ponad 66 tysięcy uczestników i uczestniczek, 2,2 tys. zaangażowanych firm i 1 397 376 zł przekazanych na leczenie i rehabilitację małych bohaterów Fundacji Everest. Tak można podsumować dotychczasowe sukcesy charytatywnej sztafety biegowej. Przed nami 10. edycja Biegu Firmowego.

Bieg Firmowy w formule online materiały prasowe

Zapisy do jubileuszowej 10. edycji Biegu Firmowego, organizowanego dla małych bohaterów Fundacji Everest, ruszyły 7 lutego 2022 r. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie: www.biegfirmowy.pl.

Bieg odbędzie się 28 maja, a firmy i pracownicy mają możliwość wyboru, czy wezmą udział w imprezie stacjonarnej we Wrocławiu, czy pobiegną zdalnie w dowolnym miejscu na świecie z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Firmy mogą zgłosić dowolną liczbę pięcioosobowych drużyn do udziału w biegu na dystansie pięciu kilometrów. Marzenie… Zapewne taka byłaby moja odpowiedź, gdyby zapytano mnie, czy za 10 lat przekażemy ponad milion złotych dla podopiecznych Fundacji. Przekazaliśmy już 1 397 376 zł i dzisiaj spełniamy marzenia nie swoje, lecz wszystkich potrzebujących rodzin i dzieci z niepełnosprawnością. Jubileusz Biegu Firmowego ma dla mnie szczególne znaczenie, dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli celebrować go wspólnie w formule online oraz bezpiecznego, stacjonarnego eventu we Wrocławiu, gdzie wszystko się zaczęło – mówi Ewa Mróz, prezeska Fundacji Everest.

Bieg Firmowy w formule stacjonarnej materiały prasowe

W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 12 tys. pracowników reprezentujących ponad 600 firm. Udział zgłosiły już m.in.: 3M, Collins Aerospace Wrocław, Garmin Wrocław, Credit Suisse, Deviniti, ZF, Kaufland, Pyszne.pl.

Prócz sztafety (stacjonarnej i online) na uczestników i uczestniczki czeka również kurs mindfulness i wyzwania ruchowe w aplikacji mobilnej. Aktywności, przewidziane na marzec i kwiecień, mają kompleksowo zadbać o duszę i ciało wszystkich wspierających tegoroczną edycję Biegu Firmowego.

Szczegóły wydarzenia, informacje o dostępnych pakietach startowych można odnaleźć na stronie internetowej i śledząc media społecznościowe.

Bieg Firmowy w formule online materiały prasowe

W 2021 r. Bieg Firmowy zdobył tytuł Event roku w kategorii CSR oraz nominację w kategorii Sport – organizatorzy zapewniają, że to dopiero początek.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Everest, realizatorem – Compani.