Ryanair ma nadzieję na powrót do poziomu zysków sprzed COVID w tym roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ryanair liczy na to, że w tym roku powróci do poziomu zysków sprzed COVID, przekraczających 1 mld EUR (1 mld USD), ponieważ podróżni przechodzą na tanie usługi, powiedział we wtorek dyrektor generalny Michael O'Leary – donosi agencja Reuters.

fot. Jason Alden/Bloomberg