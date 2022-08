Szef Ryanair ogłosił koniec ery tanich lotów

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Michael O’Leary, prezes Ryanair ogłosił, że wzrost cen paliw zamyka na wiele lat możliwość oferowania przez największą europejską tanią linię lotniczą lotów za 1 EUR, czy nawet 10 EUR, informuje Evening Standard.

O’Leary oczekuje, że średnia cena biletu Ryanair wzrośnie o ok. 10 EUR w okresie następnych pięciu lat z około 40 EUR w 2021 roku do ok. 50 EUR w 2027 roku.