„Ryczący kotek” może zarobić dziś 7 mln USD

Keith Gill, który uważany jest za jednego z animatorów gorączki spekulacyjnej na akcjach GameStop na początku tego roku na NYSE, może dziś zebrać owoce swojej działalności, informuje CNBC.

Gill, znany wśród spekulantów z forów inwestycyjnych na Reddit jako „DeepF------Value” i jako „Roaring Kitty” prowadzący kanał o inwestowaniu na YouTube, na początku 2021 roku nabył 500 opcji kupna akcji GameStop, podupadającej sieci sklepów z grami wideo. Potem uczestniczył w mobilizowaniu spekulantów z Reddit do kupowania akcji spółki w celu „utarcia nosa” dużym inwestorom grającym na spadek ich wartości. Było to bardzo skuteczne. Akcje GameStop tylko w trakcie jednego tygodnia w styczniu zdrożały o 400 proc., przypomina CNBC. W czwartek ich kurs zamknięcia wynosił 156,44 USD i był o 730 proc. wyższy niż na początku roku. Jeśli Gill nadal posiada opcje z ceną wykonania 12 USD, które kosztowały go 10 tys. USD, to może dziś zarobić ponad 7 mln USD.

CNBC zwraca uwagę, że Gill może mieć jeszcze 100 tys. akcji GameStop, które kupował po 27 USD. W połowie lutego 34-letni Gill został pozwany za manipulację rynkiem dla własnych korzyści. Pozwał go jeden z inwestorów, który dał się wciągnąć w spekulację opcjami na akcje GameStop. Przy okazji pozwu okazało się, że „Ryczący Kotek” był zawodowym brokerem. - Pomysł, że wykorzystałem media społecznościowe do promocji akcji GameStop nieświadomym inwestorom jest niedorzeczny – bronił się wówczas Gill. – Było jednoznaczne, że mój kanał na You Tube miał jedynie cel edukacyjny oraz że mój agresywny styl inwestowania nie był odpowiedni dla większości ludzi, którzy go oglądali – dodawał.

