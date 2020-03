Rynek przewiduje obniżenie stóp

Według wyceny kontraktów terminowych rośnie prawdopodobieństwo obniżki stóp NBP w 2020 r. Podobnie w USA. W Europie brakuje do niej przestrzeni.

W ciągu ostatnich dni mocno obniżyły się oczekiwania co do wysokości stopy procentowej w Polsce. Rynek przewiduje, że za dziewięć miesięcy trzymiesięczny WIBOR będzie wynosił 1,13 proc. wobec 1,71 proc. (obecny poziom WIBOR 3M) notowanych 20 lutego. Oznacza to przynajmniej jedną obniżkę stopy procentowej NBP w perspektywie roku. To oczekiwanie może dziwić w sytuacji najwyższej od ośmiu lat inflacji oraz rekordowo ujemnych realnych stóp procentowych. Kluczowy w tym przypadku jest skokowy wzrost obaw o istotne pogorszenie koniunktury w gospodarce europejskiej, co przełożyłoby się bezpośrednio na szybsze hamowanie gospodarki w Polsce. Rozprzestrzeniający się po Europie wirus może sparaliżować łańcuchy dostaw firm przemysłowych, co skutkowałoby falą problemów płynnościowych. Niższe stopy procentowe i/lub wykorzystanie niestandardowych instrumentów, takich jak pożyczki czy gwarancje banków centralnych, pomogłoby przynajmniej częściowo zneutralizować negatywny wpływ gospodarczych skutków epidemii.