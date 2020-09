Rząd Francji przedstawił szczegóły planu walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, którego realizacja ma kosztować 100 mld EUR przez dwa lata, informuje Reuters.

35 mld EUR przeznaczono na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Francji, 30 mld EUR na energię przyjazną dla środowiska, a 25 mld EUR na wsparcie miejsc pracy. Pozostałe 10 mld EUR to wartość cięć podatków dla firm, a także pieniądze przeznaczone na wsparcie francuskiego przemysłu, budownictwa i transportu.

Członkowie władz Francji podkreślają, że założone w planie wydatki sięgające 4 proc. PKB to większe wsparcie niż zadeklarowane dotąd przez inne duże europejskie gospodarki. Prezydent Emmanuel Macron oczekuje, że realizacja planu pozwoli do 2022 roku wrócić francuskiej gospodarce do poziomu sprzed pandemii.