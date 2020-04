Pomoc dla firm: rząd i NBP ogłaszają plan (RELACJA)

Proponujemy tarczę finansową, która jest bez precedensu, ponieważ kierujemy co najmniej 100 mld zł dla firm - powiedział premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z prezesem NBP Adamem Glapińskim.

- Mierzymy się z wydarzeniami epokowymi, o których nie śniło się ekonomistom. Nikt sobie nie wyobrażał kryzysu, który polega na zatrzymaniu połowy globalnej gospodarki. Rwą się łańcuchy dostaw. Pandemia przeorała wszystkie wymiary -popyt, podaż, uderza w finanse publiczne - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Chcemy zaproponować konrketne rozwiązania dla pracowników na utrzymanie miejsc pracy i dla firm, by zapobiegać ich likwidowaniu - dodał.

- Proponujemy tarczę finansową, która jest bez precedensu, ponieważ kierujemy co najmniej 100 mld zł do firm. Program jest tak skonstruowany, by bardzo szybko przekazać pieniądze na ratowanie miejsc pracy. To nasz glówny cel gospodarczy - powiedział premier.

1. Pomoc będzie przeznaczonna dla tych firm, w których obroty spadły w ostatnim czasie o 25 proc.

2. 75 mld zł nieoprocentowanych subwencji trafi do mikro, małych i średnich firm.

3. 25 mld zł trafi do dużych firm pod warunkiem, że płacą podatki w Polsce, a nie w rajach podatkowych.

4. To program niezależny od tarczy antykryzysowej.

5. Dla mikrofirm górny pułap subwencji 300 tys. zł, dla małych i średnich ok. 3,6 mln zł.

6. Nawet 75 proc. subwencji będzie mogło być umorzone.

7. Pomoc udzielona na 3 lata, pierwsza spłata dopiero w drugim roku.

8. Żeby skorzystać z finansowania i liczyć na umorzenie subwencji, trzeba utrzymać działalność i nie zwalniać pracowników.

9. Nie będzie stosów zaświadczeń i dokumentów - tylko oświadczenie, które post factum będzie weryfikowane.

10. Wszystko będzie się działo online, w kanałach bankowych.

- Wierzę, że w ten sposób uratujemy nawet do 5 mln miejsc pracy - podsumował Mateusz Morawiecki, który dodał, że tarcza zacznie działać za 2-3 tygodnie.

SZCZEGÓŁY:

- Wysokość subwencji zależy od liczby pracowników i spadku przychodów. Warunkiem skorzystania jest spadek obrotów o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okrsu przed rokiem.

Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą liczyć na taką pomoc:

- spadek obrotów o 25-50 proc. subwencja na 1 pracownika to 12 tys. zł

- spadek obrotów o 50-75 proc. to subwencja 24 tys. zł na 1 pracownika

- jeśli spadek przekracza 75 proc. to 36 tys. zł

Maksymalna kwota dla firmy zatrudniającej do 9 firm to 324 tys. zł

Pracownicy są definiowani zarówno jako pracownicy etatowi jak i na stałej umowie. Po 12 miesiącach sprawdzane będą warunki umorzenia, 25 proc. jest umarzana niemal automatycznie pod warunkiem kontynuacji działalności, a 50 proc. pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. Spadek o 10 proc. to spadek umorzenia o 10 pkt proc. Nie będzie się opłacało zwalniać.

W przypadku średnich firm (zatrudnienie 10-249 pracowników) subwencja wyliczana będzie nie na podstawie liczby zatrudnionych lecz wielkości obrotów.

Jeśli obroty firmy spadły o:

- 25-50 proc. to firma otrzyma subwencję finansową w kwocie 4 proc. wartości przychodów w 2019 r.

- 50-75 proc. otrzyma 6 proc.

- powyżej 75 proc. to nawet 8 proc. obrotów w 2019 r.

Maksymalna subwencja to 3,5 mln zł.

Kryteria umorzenia: 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, dodatkowe 25 proc. do wysokości skumulowanej straty na sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy i dodatkowe 25 proc. pod warunkiem utrzymania zatrudnienia.

Według informacji RMF FM, pomoc sfinansowana zostanie z emisji obligacji (emitentem będzie PFR), sprzedawanych inwestorom oraz NBP.

Pożyczki mają być udzielane na wiele lat i nisko lub w ogóle nieoprocentowane. Część pomocy może być umarzana.

NBP poinformował właśnie, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę procentową o 0,5 pkt proc. do 0,5 proc.

Bank centralny będzie ponadto prowadził operacje zakupu dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

- To otwiera drogę do finansowania przedsiębiorstw przez BGK i ewentualnie inne instytucje z gwarancjami SP - komentuje Piotr Bujak, ekonomista PKO BP.

- NBP ściśle współpracują z instytucjami państwowymi musi zapewniać elastyczność finansowania i płynność rynku obligacji, odpowiednio niską rentowność - mówi Adam Glapiński, który zaczął od parafrazy cytatu z Maria Draghiego 'Wahtever it takes".

Jak dodał, możliwe są konsorcja banków, które będą udzielać kredytów, np. PFR, a następnie NBP będzie udzielał refinansowania.

Potwierdził, że na rynku wtórnym NBP będzie kupował od banków także instrumenty gwarantowane przez skarb państwa,

- Współdziałanie z rządem polega na zapewnieniu oddechu finansowego. My stanowimy poduszkę, banki wiedzą, że my jesteśmy aktywni na tym rynku - dodał. Adam Glapiński.

Komentarze ekonomistów: