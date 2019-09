Są w Bukareszcie, będą na NewConnect

We wtorek 17 września w alternatywnym systemie obrotu pojawi się 300 tys. akcji Carpathii Capital, podmiotu określanego jako fundusz venture capital/private equity.

Jego akcje od 2015 r. notowane są na AeRO, odpowiedniku NewConnect, prowadzonym przez giełdę w Bukareszcie. Wycena spółki to 6,7 mln RON (czyli rumuńskich lejów; 1 RON to 0,91 zł) i jest to o ponad połowę mniej niż przed ponad czterema laty. Głównym akcjonariuszem Carpathii jest INC, spółka doradczo-inwestycyjna, która notowana jest na GPW. Należy do niej 25 proc. akcji debiutanta, dających 39,47 proc. głosów na WZA. Na koniec czerwca tego roku firma miała 3,9 mln RON gotówki na inwestycje. Pierwszą lokatą są akcje spółki Fondul Proprietatea. To fundusz powstały w celu zwrócenia Rumunom własności skonfiskowanych przez rząd komunistyczny. Zarządza nim Franklin Templeton Investments.