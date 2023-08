Sąd oddalił odwołanie Benefit w sprawie 27 mln zł kary UOKiK

Zarząd Benefit Systems poinformował w poniedziałek wieczorem, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki od decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W styczniu 2021 roku Benefit Systems dostał blisko 27 mln zł kary od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za ograniczanie konkurencji na rynku klubów fitness w latach 2012-17. Spółka z karą się nie zgadzała i odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W komunikacie wydanym w poniedziałek zarząd Benefit Systems poinformował, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „w dniu dzisiejszym oddalił odwołanie Spółki od decyzji nr DOK-6/2020 wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której Spółka informowała w raporcie nr 2/2021 w dniu 4 stycznia 2021 roku. Jednocześnie Sąd uchylił decyzję w odniesieniu do spółki Yes to Move sp. z o.o.”.

- Wyrok Sądu nie jest prawomocny. Zarząd Spółki informuje, że nie zgadza się z wydanym orzeczeniem i skorzysta z prawa wniesienia apelacji od wyroku Sądu – ogłosił Benefit.