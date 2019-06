Wrocławski Sąd Rejonowy zatwierdził układ GetBacku z wierzycielami.

Kolejny krok w postępowaniu układowym windykatora za nami. Decyzję sądu można jednak zaskarżyć.

Po 13 miesiącach od złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, sąd zatwierdził układ GetBacku z wierzycielami. Został on przegłosowany w styczniu 2019 r., ale bez decyzji o zatwierdzeniu układu przez sąd nic z tego nie wynikało. Zresztą samo zatwierdzenie układu też niewiele zmienia. Decyzję można zaskarżyć. By układ był realizowany decyzja o jego zatwierdzeniu musi stać się prawomocna, a niemal w ciemno można założyć, że próby podważenia decyzji sądu będą.

Największą grupą wierzyciel GetBacku są obligatariusze niezabezpieczeni. Układ oznacza dla nich zwrot 25 proc. pożyczonych windykatorowi pieniędzy w ciągu 8 lat z pominięciem jakichkolwiek odsetek. Sam GetBack - jako spółka – ma pozostać pod kontrolą funduszu Abris. Tuż przed przedstawieniem finalnych propozycji układowych, zarząd GetBacku usunął z nich bowiem konwersję długu na akcje, w wyniku czego to wierzyciele staliby się właścicielami GetBacku, marginalizując dotychczasowych akcjonariuszy. Było to uzgodnione z radą wierzycieli, ale nie wszystkim jej członkom się podobało. Mariusz Wójcik, członek rady wierzycieli reprezentujący jedną z grup obligatariuszy detalicznych, próbował zablokować uchwałę rady o rezygnacji z konwersji, ale mu się nie udało. Uznał, że rada nie reprezentuje wierzycieli i złożył rezygnację.

W trakcie styczniowego zgromadzenia wierzycieli dwóch obligatriuszy zgłosiło wniosek o dopisanie konwersji do układu. Pod presją sali wariant z konwersją długu na akcje złożył nadzorca sądowy. Wcześniej przyznał, że właściwie nie chciał składać swoich propozycji, bo to, co miał przygotowane, było bardzo podobne do propozycji zarządu. Przypominał, że akcje GetBacku są warte zero, a konwersja może przedłużyć uprawomocnianie się układu i po chwili…wycofał wariant z konwersją długu na akcje. Nie był pewien, czy przegłosowanie konwersji będzie wymagało zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na stole pozostała tylko propozycja zarządu. Nad nią głosowali wierzyciele, przy czym tak naprawdę zdecydował głos kuratora obligatariuszy. Zbiorczo głosował za większość inwestorów detalicznych, a od samego początku zapowiadał, że zagłosuje w zgodzie z opinią rady wierzycieli. KOS