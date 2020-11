Druga co do wielkości sieć sklepów w Wielkiej Brytanii prognozuje wyższe zyski w tym i następnym roku, ponieważ obniża zatrudnienie o 3,5 tys. osób w ramach restrukturyzacji.

Sainsbury's skorzystało na znacznym wzroście sprzedaży żywności zarówno w sklepach, jak i w Internecie. Obawy konsumentów przed zarażeniem koronawirusem w supermarketach napędzają popyt na zakupy online. Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem paliw wzrosła w I półroczu o 6,9 proc. w porównaniu do oczekiwań rynkowych.

Firma ujawniła również plan restrukturyzacji mający na celu poprawę efektywności. Zagrożonych likwidacją jest 3,5 tys. stanowisk w całej grupie. Sieć zapowiedziała stworzenie do marca 6 tys. nowych etatów, co może ograniczyć zwolnienia.

Zyski EBITDA powinny wzrosnąć o co najmniej 5 proc. w tym roku podatkowym. Sainsbury’s poinformował, że całkowite dochody przed opodatkowaniem powinny rosnąć do marca 2022 roku. Sieć musiała wydać w tym roku ok. 290 mln GBP, aby dostosować sklepy do realiów epidemii. Koszty zostały częściowo zrównoważone przez rządową ulgę na podatek od nieruchomości.

Akcje Sainsbury spadły od początku roku o 9,1 proc.