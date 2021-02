Sanofi z zyskiem za czwarty kwartał 2020 r. przy niższej sprzedaży

Francuski koncern farmaceutyczny w czwartym kwartale 2020 roku osiągnął zysk. Jego przychody ze sprzedaży spadły jednak w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Sanofi podało, że ​​zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 1,08 mld euro w porównaniu ze stratą w wysokości 10 mln euro w tym samym okresie 2019 roku.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,38 mld euro, co oznacza spadek z 9,61 mld euro w czwartym kwartale 2019 roku.

Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewali się zysku na poziomie 741,9 mln euro i przychodów w wysokości 9,54 mld euro.

Firma spodziewa się, że w 2021 roku jej zyski na akcję wzrosną o jednocyfrową wartość procentową przy stałych kursach wymiany, z wyjątkiem nieprzewidzianych wydarzeń.

Sanofi potwierdziło swój cel, jakim jest zwiększenie marży operacyjnej do 30 proc. do 2022 roku. Koncern farmaceutyczny poinformował również, że do przyszłego roku chce zwiększyć generowanie oszczędności z pierwotnie planowanych 2 mld euro do 2,5 mld euro.